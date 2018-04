Este reconocido actor mexicano rechazó propuesta laboral de Michael Douglas

¡Para no creerlo! El reconocido actor mexicano Manuel Ojeda comentó que durante su estadía en Estados Unidos, rechazó una propuesta laboral del actor y productor estadounidense Michael Douglas.

“Michael Douglas era el productor de una de las películas que yo hice, ‘Romancing the Stone’, y él me pedía mucho que yo me quedara. Me ponía ejemplos”, señaló Manuel Ojeda, según el portal “Tv Notas”.

A la vez, el portal informó que el mexicano Manuel Ojeda no se arrepiente de haber rechazado la oferta laboral.

Sin embargo, al parecer una fuente cercana, informó al medio que Michael Douglas, estaría nuevamente en busca de Manuel Ojeda para una segunda oportunidad enlaborar en Estados Unidos.

“Ahorita hay un rumor de que se quiere hacer la segunda versión de ‘Romancing the Stone’, mi representante de allá me mandó un papel donde me explica que el escritor de la película está encaprichado que yo vuelva hacer el papel. Si eso se hace sería maravilloso”, indicó.