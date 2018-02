Erasure llega a Lima con ‘World Be Gone’

Erasure llega a Sudamérica con ‘World Be Gone’, uno de los discos más interesantes de su carrera. Los británicos, considerados como uno de los grupos más populares de la música dance se presentarán el 2 de mayo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. La venta general desde el 03 de febrero en Teleticket de Wong y Metro.

El icónico dúo conformado por el compositor y tecladista Vince Clarke y el cantante y letrista Andy Bell, ganadores de los premios BRIT, sorprendieron en mayo del año pasado con ‘World Be Gone’, el cual ingresó a la lista de álbumes oficiales del Reino Unido en el n.° 6, recibiendo las mejores críticas de la prensa especializada.

Con 30 años de carrera y más de 25 millones de discos vendidos, Erasure ha grabado más de 200 canciones y es uno de los grupos en la historia del tecno pop de mayor éxito en el mundo. Es así que Lima bailará himnos del pop como “A Little Respect”, “Chains of Love”, “Love to Hate You”, “Always”, “Stop!”, “Oh L’Amour” y más.

A lo largo de estas últimas décadas, Erasure sigue siendo el mejor exponente en una tendencia sonora (tecno, new wave electrónico, synth pop y tecno pop) que continúa presente en la escena del pop/rock clásico y elegante, llevando su carrera a lo más alto del género.

Erasure llega a Lima el 2 de Mayo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición gracias a Move Concerts Perú, una de las empresas de entretenimiento más importantes de la región que han sido encargados de conciertos como los de New Order, Depeche Mode, Aerosmith, The Cure, The Psychedelic Furs, Echo & The Bunnymen y más.

Las entradas para este concierto se venderán en Teleticket de Wong y Metro, la venta general iniciará el 03 de febrero. Las entradas contarán con un 25% de descuento con tarjetas Interbank.