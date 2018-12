Emma Watson comparte fotografía junto al elenco de “Mujercitas”

Emma Watson, quien dará vida a Meg Merch en la película Mujercitas de Greta Gerwig, publicó una foto en Twitter de la producción revelando el gran vínculo generado con el elenco.

Con una cita de Louisa May Alcott, Emma Watson subtituló la imagen de Twitter donde aparece Greta Gerwig, Saoirse Ronan, Florence Pugh, Eliza Scanlen y Timothee Chalamet: “Nunca podría amar a nadie como amo a mis hermanas”.

Meryl Streep, Laura Dern, Bob Odenkirk y Chris Cooper también forman parte de la adaptación cinematográfica de “Mujercitas”, aunque no aparecen en la imagen grupal.

El film que empezó a grabarse en octubre, cuenta la historia de cuatro hermanas que se enfrentan a las dificultades financieras y la angustia de crecer en 1960, en Massachusetts, Estados Unidos.

“I could never love anyone as I love my sisters.” – Louisa May Alcott, @LittleWomen



From left: Meg March, Greta Gerwig (director), Jo March, Amy March, Beth March and Laurie (Theodore Laurence). pic.twitter.com/0hngR0BJWX