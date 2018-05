Emily Ratajkowski deja en shock con pronunciado escote en la parte trasera de su vestido

Emily Ratajkowski asistió a la gala MET con un sensual vestido que dejó en shock a sus miles de seguidores, y no solo por lo bien que le quedaba a la modelo, sino por el atrevido y pronunciado escote que usó en la parte trasera de su atuendo.

El traje dorado en el estilizado cuerpo de Emily Ratajkowski supo robarse la atención de los presentes que se dieron cita en la alfombra roja de la gala MET, lugar donde desfilaron importantes figuras como Rihanna, Katy Perry, Kim Kardashian, etc.

Emily Ratajkowski no dudó en publicar su look para esta gala, logrando casi 500 mil likes de parte de sus fans y miles de halagos. La bella modelo sí que sabe cómo consentir a sus seguidores.

Emily Ratajkowski es considera como una de las mujeres más bellas del medio. Y para alegría de sus fans, la joven considera que no tiene por qué avergonzarse de su desnudez, es por ello que en muchas oportunidades no ha dudado en mostrarse como Dios la trajo al mundo.