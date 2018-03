Emily Ratajkowski causa revuelo tras dejarse tocar el derriere en Instagram

Emily Ratajkowski no puede con su genio. Esta vez no solo lució en Instagram casi desnuda, sino que posó dejándose tocar el derriere por un hombre. Esta imagen no tardó en causar revuelo entre sus fans, quienes llenos de envidia calificaron a este individuo como un hombre con suerte.

¿De qué se trata? Pues en la imagen, Emily Ratajkowski luce un diminuto bikini y mientras se cubre la parte delantera solo con las manos, un hombre le pasa el bronceador.

¿Pero quién es el encargado de ponerle el bloqueador? Pues se trata de su esposo Sebastian Beard-McClard, con quien recientemente se casó y cada vez gana más protagonismo en las redes sociales de Emily Ratajkowski.

Sebastian Beard-McClard es actor y productor, participó en ‘Good Time’, con Robert Pattinson, y también ha hecho vídeos musicales, como por ejemplo del rapero Jay Z.

Mayor que Emily Ratajkowski por 10 años, este hombre ha logrado ser la envidia de muchos. ¿Tú qué opinas?