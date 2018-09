Elton John hizo un alto en su show para dedicar unas palabras a Mac Miller

El mundo de la música sigue llorando la muerte de Mac Miller. El emblemático Elton John se unió a la serie de tributos que distintos artistas le rinde al rapero de 26 años fallecido el último viernes en California.

“Mac, donde sea que estés, espero que estés feliz ahora”, indica Elton John antes de iniciar una canción dedicada al rapero.

Elton John comenzó su gira Farewell Yellow Brick Road en Pensilvania. El cantante decidió brindar unos minutos para rendir homenaje a Mac Miller. El cantante le dedicó el tema: “Do not Let the Sun Go Down on Me”.

“Me gustaría dedicar esta canción a Mac Miller”, manifestó Elton John a su público. “Increíblemente, 26 años de edad, y falleció ayer. Es inconcebible que alguien tan joven y con tanto talento pueda hacer eso. Y simplemente me gustaría transmitir todo nuestro amor y nuestros mejores deseos a sus seres queridos, su familia, sus amigos. Y, Mac, donde sea que estés, espero que estés feliz ahora “, indicó Elton John.