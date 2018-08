‘Volver al futuro’ : elenco se reencuentra tras 28 años de la última película y alborotan a fans

Los protagonistas de la exitosa trilogía “Volver al Futuro” se encontraron en Boston, Estados Unidos para participar de una convención de fans de películas que marcaron un antes y después en la historia.

Los actores Michael J Fox, Lea Thompson, Christopher Lloyd y Thomas Wilson, protagonistas de la afamada saga se reencontraron en una conferencia durante una convención y recordaron sus experiencias en la saga.

Entre los años 1985 y 1990, los cuatro actores protagonizaron una de las franquicias más famosas del cine, donde el joven Marty McFly y el científico “Doc” Brown viajaban en el tiempo en el recordado DeLorean.

Este reencuentro se da en el marco de los 28 años del estreno de la última entrega de la película ‘Volver al futuro’ donde los actores recordaron con nostalgia la última producción. Los encargados de compartir en redes las fotografías del encuentro fueron Christopher Lloyd y Lea Thompson.

Friends from the past in the future! @FANEXPOBoston So fun. Love these men @realmikefox@TomWilsonUSA#chrislloyd#bttfpic.twitter.com/19EEUoAQ26