Eiza González deslumbró a sus fans con este bikini al mismo estilo de 'La Sirenita'

Eiza González compartió un simpático video que compartió en su cuenta de Instagram. En el se puede apreciar a la bella mexicana disfrutando de un día de sol en California, acompañada de sus amigas.

Sin embargo, lo que llamó y atrajo mucho las miradas de sus fans, es el sexy bikini que usó. Además, no dudó en interpretar la canción “Part Of Your World” del clásico La Sirenita.

Dentro de una almeja inflable, la también cantante derrochó sensualidad en este corto clip que hasta el momento tiene más de 2 mil vistas.

“El lugar más feliz de la Tierra”, escribió junto a una serie de fotos en las que luce muy atractiva y llena de mucha alegría.

Tras el éxito de la cinta “Baby Driver“, Eiza González se tomó unos días libres y viajó a Disney World, donde gozó como niña y lo compartió con sus casi tres millones de seguidores.