Eiza González derrocha sensualidad al lucir esta diminuta prenda

Eiza González dejó con la boca abierta a sus seguidores al derrochar sensualidad en las redes sociales. En esta ocasión, la mexicana compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde luce un diminuto top de color negro.

¡Muy sexy! No es la primera vez que Eiza González comparte estas imágenes donde demuestra que no solo que es atractiva, también agrega ese plus que gusta y encanta a sus fieles seguidores.

Cabe mencionar que Eiza González anda con la agenda muy atareada, ya que se encuentra filmando su próxima película “The Women Of Marwen“, en la que actuará junto al comediante Steve Carell.

Aprovechando que tenía un poco de tiempo libre de la filmación, la actriz de 27 años visitó la famosa Granville Island donde degustó un helado y aprovechó para tomar algunas fotos.

¡No dejes de ver las fotos más sexy de la bella mexicana que causa furor en las redes sociales y déjate cautivar por la sensualudad de Eiza González!