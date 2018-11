Eduardo Yáñez: periodista denunció que el actor lo insultó y amenazó

Hace poco más de un año, en octubre de 2017, Eduardo Yáñez se vio envuelto en un escándalo, tras propinarle una cachetada un reportero de la cadena Univisión, identificado como Paco Fuentes.

Eduardo Yáñez perdió los papeles durante una alfombra roja que se realizó en Los Ángeles, cuando el hombre de prensa le preguntó, en repetidas oportunidades, por la mala relación que tiene con su hijo.

Posteriormente, Eduardo Yáñez le pidió disculpas al agraviado a través de su cuenta de Twitter, asegurando que su reacción “no fue la correcta” e indicando que su “vida personal no está a la venta”.

Sin embargo, la mala relación entre Eduardo Yañez y los periodistas no acabó con ese penoso episodio, pues ahora ha sido acusado por otro hombre de prensa de insultarlo y amenazarlo.

La víctima esta vez fue Norberto Campos, quien días atrás mostró – a través de su cuenta de Twitter – los supuestos mensajes que Eduardo Yáñez le habría hecho llegar.

“Esta es la amenaza e insultos por parte del Sr. Eduardo Yañez que me mando por mensaje. Lo exhibo por si algo me sucede”, escribió el periodista junto a una imagen en la que muestra lo que le habría escrito el actor.

Esta es la amenaza e insultos por parte del Sr. Eduardo Yañez que me mando por mensaje. Lo exhibo por si algo me sucede. @LaloYanezLuepic.twitter.com/18AO9aCsLR — NORBERTO CAMPOS (@norberto_campos) 10 de noviembre de 2018

Eduardo Yáñez le habría enviado estos mensajes luego de que el periodista le diera like a un comentario en el que se criticaba una foto que compartió el actor la semana pasada, dedicándole un gesto obsceno a la prensa.

“Este fin de semana después de este tuit donde me amenazó me habló su jefa de prensa donde me comentaba que había sido un error de (Eduardo) Yáñez”, contó el agraviado en el programa “Un Nuevo Día”.

Asimismo, reconoció que tiene miedo de la reacción que pueda tener Eduardo Yáñez. “No tanto miedo de que solamente me lo encontrara en algún evento, pero todos conocemos como es de explosivo y como en muchas entrevistas está de malas”, dijo.

En ese sentido, la víctima manifestó que está planeando levantar una denuncia contra Eduardo Yáñez como medida de prevención. “De hecho tengo algunos amigos abogados que me lo han recomendado”, finalizó..