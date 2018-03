Edgar Vivar, ‘Señor Barriga’, confesó que fue víctima de bullying

El actor Edgar Vivar, quien dio vida al “Señor Barriga” en la serie “El Chavo del 8”, comentó que debido a su obesidad fue víctima de bullying desde la escuela y con el transcurso del tiempo trató de dar un mensaje para acabar con los maltratos.

“En Paraguay voy a hablar sobre el bullying. He estado haciendo algunas conferencias sobre eso, pues hablo acerca de mi experiencia. Fue por el sobrepeso y sobre el bullying comparto mi experiencia”, señaló Edgar Vivar para los medios de comunicación.

Edgar Vivar comentó que la experiencia más triste que vivió fue cuando una aerolínea le cobró otro asiento por su sobrepeso. El comediante confesó que fue lo más humillante que le sucedió.

“Lo más fuerte fue llegar a un avión y que me cobraran otro asiento. Eso es terrible… No fue depresión, pero sí fue molesto porque te evidencía la aerolínea de que no estás dentro de las proporciones normales”, comentó.

El fin de Edgar Vivar es poder brindar charlas no sólo a las personas que son víctimas de bullying por obesidad, también a los padres y profesores para poner fin a los ataques.

“También darles una orientación a los padres y a los maestros para detectar ese, porque si es un problema, se puede llamar que sí es un problema”, finalizó el actor.