Edgar Vivar cuenta los momentos de terror que vivió tras terremoto de 7,1 grados en México

Los mexicanos viven uno de los momentos más complicados luego de que un sismo de 7,1 grados sacudiera la ciudad. El reconocido actor Edgar Vivar en una entrevista en exclusiva con el programa “La banda del chino” contó cómo vivió este sismo.

“Estaba en casa, estaba en el segundo piso. Yo vivo al sur de la ciudad de México, en una casa, en mi domicilio, y fue tan rápido y tan terrible, tan inesperado y tan violento al inicio, que no quisiera volver a pasarlo”, expresó.

Asimismo, Edgar Vivar agradeció los mensajes de solidaridad que recibió por parte de sus seguidores luego que conocieran que su sobrino se encontraba desaparecido.

“Los mensajes de solidaridad, de fe, las oraciones, sobre todo el interés por lo que me estaba a mí aconteciendo, me abruma, porque la gente es muy linda. Mira, yo me he sentido tan reconfortado, y tan aliviado, me he sentido acompañado en estos momentos de incertidumbre”, añadió.

“Darles las gracias a todos mis amigos de Perú, por su cariño y por todas sus palabras de aliento, me han hecho mucho bien”, finalizó el recordado Señor Barriga.