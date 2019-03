Ed Sheeran es considerado uno de los cantantes y compositores más talentosos de la última década; sin embargo, no tuvo una infancia nada agradable y acaba de confesar que siendo niño sufrió bullying por una característica que hoy lo hace único: ser pelirrojo.

En una entrevista con DJ Nihal y el rapero Dave para la campaña contra el racismo Love Music Hate Racism, Ed Sheeran reveló que sus compañeros de colegio también lo molestaban y se reían de él por usar lentes y ser tartamudo.

“Odiaba la escuela, lloraba todos los días”, dijo el intérprete de “Shape of you” e indicó que desde el primer día lo trataron como ‘el raro’. “Soy pelirrojo, así que se la agarraron conmigo, fue instantáneo (…) Pelirrojo, tartamudo, con gafas enormes”, detalló.

Ed Sheeran reveló que fue víctima de bullying durante su infancia por ser pelirrojo. (Foto: @alyssaurmaza)

Ed Sheeran relató: “Iba a un colegio que impulsaba mucho el deporte y yo no era bueno en eso. Así era como se definía a la gente ‘cool’. Si sabías jugar al futbol eras ‘cool’, pero yo no era nada bueno en eso”.

Sin embargo, cuando ingresó a secundaria todo cambió. “Empecé a tocar la guitarra. La música es una de esas cosas que te pueden dar confianza. Y de repente fue como ‘Wow, puedo hacer algo bien’. Hasta el día que cogí una guitarra no sabía hacer nada”, explicó.

Conforme pasó el tiempo, las cosas mejoraron para Ed Sheeran. “Tal y como me fui haciendo mayor, empecé a amarlo (su aspecto). Siempre me vi un poco extraño. Nunca tuve mucha suerte con las chicas ni cosas de esas, siempre me vi un poco bicho raro”, indicó.

A fuerza de talento puro, logró vencer a todos los “matones” de su infancia y llegó a la cima de la música con cinco temas número 1, 21 canciones en el TOPTEN, tres álbums número 1, cuatro Grammys, cinco Brit Awards, y seis premios Billboard.

“Apuesto a que esos matones están avergonzados de sí mismos ahora…”, dijo Ed Sheeran, quien en diciembre pasado se casó en secreto con su novia de la adolescencia, la deportista Cherry Seaborn, en una íntima ceremonia.