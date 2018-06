Ed Sheeran es demandado por 100 millones de dólares

Ed Sheeran ha sido demandado por $100 millones de dólares por una compañía que acusa al británico de haber plagiado el tema “Let’s Get it On” de Marvin Gaye con su canción “Thinking Out Loud“, informó TMZ.

La canción “Let´s Get it On” fue escrita por Marvin Gaye y por un compositor llamado Edward Townsend, en 1973. Townsend murió en el 2003, y la empresa que demandó habría comprado una tercera parte de los derechos de autor, es por este motivo que se inició la disputa por la obtención completa de los derechos del tema.

Según la demanda, la canción de Sheeran tiene la misma melodía, ritmos, armonía, tambores, base de bajos, coros, tempo y síncope que la de Gaye.

La canción de Sheeran fue nominada en el 2016 al Grammy por Mejor Grabación, Mejor Actuación y Mejor Canción del Año, todo un lujo.

En esa misma línea, de acuerdo con los documentos de la demanda, obtenidos por el medio especializado, señala que el tema de Sheeran, perteneciente a su álbum X (Multiply) vendió más de 15 millones de copias y la canción ha sido reproducida más de dos mil millones de veces en YouTube.

La familia de Gaye, quien también podría demandar, no se ha pronunciado al respecto.

Te presentamos las dos canciones para que tú puedas sacar tus propias conclusiones.

Esta es la canción de Marvin Gaye.