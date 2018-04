Dwayne Johnson confesó que ha tenido que luchar contra la depresión desde hace 30 años

El actor Dwayne Johnson reveló en una entrevista que tuvo que luchar con una fuerte depresión luego que su mamá intentara suicidarse. A través de la columna Speaking to the Express del periódico británico The Daily Express, el actor de 45 años confesó que ha tenido “bajones” en su humor desde aquel trágico episodio de su vida.

“Salió del coche en la Interestatal 65 en Nashville, y caminó hacia el tráfico que se acercaba a nosotros. Tráileres y autos se desviaron del camino. La agarré y tiré de ella hacia atrás sobre la grava de la carretera”, contó Dwayne Johnson, también conocido como The Rock.

“Lo más loco de ese intento de suicidio es que hasta el día de hoy, ella no se acuerda de nada. Probablemente es mejor que no lo haga”, acotó el artista mejor pagado de Hollywood.

Dwayne Johnson indicó que desde aquel momento su vida cambió por completo, pues ha tenido que enfrentar depresiones.

“Llegué a un punto en el que no quería hacer nada o ir a ningún lado. Lloraba constantemente”, señaló en Speaking to the Express.

A estos “bajones” se sumó su intento de ser futbolista, sin embargo a raíz de varias lesiones nunca lo logró. Es por ello que decidió convertirse en luchador profesional. En el 2000, Dwayne Johnson decidió convertirse en actor.

“Tanto mi madre como yo sanamos, pero siempre tenemos que hacer todo lo posible para prestar atención cuando otras personas están sufriendo. Tenemos que ayudarlos a superarlo y recordarles que no están solos”, resaltó.