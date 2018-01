Dulce María causa revuelo en Instagram tras lucir su rostro sin maquillaje

La actriz y cantante Dulce María causó revuelo en Instagram tras lucir su rostro sin maquillaje. Con esta iniciativa, la joven se suma al gran número de artistas que publican una foto al natural.

Las reacciones de sus fans no se hicieron esperar, muchos no dudaron en felicitarla y resaltar aún más su belleza. Aunque hubo otras expresiones que criticaron la imagen, hecho que Dulce María no le tomó importancia.

“La vida es bonita, no importa la situación que estés viviendo… el simple hecho de vivir es un arreglo, mientras tengamos los ojos abiertos apreciamos lo que nos rodea y amemos con el corazón abierto, no debemos de sorprendernos con la naturaleza, la inocencia y aunque a veces nos cansemos, no hay que renunciar a nuestros sueños. Buen día, queridos guerreros de la vida”, escribió Dulce María junto a la imagen.

Cabe señalar que no es la primera vez que la cantante publica una foto suya sin maquillaje.