“Dora y la ciudad perdida”: mira el primer tráiler oficial de la película de live-action

Se acabó el misterio. “Dora y la ciudad perdida” es la película que adapta con personajes de carne y hueso la serie animada “Dora, la exploradora” y ya se reveló el primer tráiler oficial de dicha cinta.

Durante los Kids Choice Awards se compartió el adelanto que muestra a Isabela Moner, la actriz de ascendencia peruana, como protagonista de la película basada en “Dora la exploradora”, junto a su mejor amigo el mono Botas y su primo Diego.

La historia continúa la serie, por lo cual Dora comenzará la secundaria y tendrá que adaptarse a ella; mientras que sus padres (Eva Longoria y Michael Peña) viajarán para encontrar la ciudad antigua hecha de oro llamada “Parapata”.

Dora, se quedará junto a sus primos – entre los cuales estará Diego (Jeffrey Wahlberg)-, pero durante una excursión a un museo serán trasladados para resolver el misterio de la antigua civilización Inca y rescatar a sus padres.

La película “Dora y la ciudad perdida” está protagonizada por Isabela Moner (Dora), Eva Longoria (Elena), Temuera Morrison (Powell), Jeffrey Wahlberg (Diego), Benicio Del Toro (Zorro), Michael Peña (Padre de Dora), Pia Miller (Madre de Diego), Eugenio Derbez (Alejandro Gutiérrez), Q’orianka Kilcher (Princesa Inca), Adriana Barraza (Abuela Valerie) y Madeleine Madden (Sammy).

“Dora y la ciudad perdida” llegará a la pantalla grande en Perú el 15 de agosto del 2019.

¡Lo hicimos! Check out the first trailer for Dora and the Lost City of Gold! #ADpic.twitter.com/ReRFeJauhm

