DJ Avicii: los problemas de salud y excesos de Tim Bergling

Aunque aún no se conoce la causa de la muerte de Tim Bergling, más conocido como el DJ Avicii, ya se ha desatado diversas hipótesis sobre el deceso del artista, quien fue encontrado muerto este viernes 20 de abril a sus 28 años.

Se sabe que Avicii sufría de varios problemas de salud desde muy joven. El portal británico Daily Mail señala que sus enfermedades se desencadenaron por su adicción al alcohol, es por ello que tuvo que recibir atención médica a corta edad.

Cabe recordar que Avicii comenzó a producir música desde que era adolescente, los 16 años, y que con tan solo 18 años ya realizaba giras, ambiente donde aprendió a consumir altas cantidades de alcohol.

Avicii padecía pancreatitis aguda, inflamación del páncreas que debía ser tratada con antibióticos y analgésicos por vía intravenosa. Según el sitio de medicina MedlinePlus, esta enfermedad es muy grave y los dolores son muy intensos, causando vómitos y nauseas.

“Viajas mucho, vives en una maleta, vas de un lado para otro y te ofrecen alcohol gratis en todas partes. Era raro si no bebías”, dijo en una oportunidad para la revista GQ.

“Soy tímido y me ponía nervioso. Necesitaba confianza y me la daba el alcohol, me convertí en una persona dependiente”, confesó.

Con el fin de lograr su recuperación, Avicii dejó los escenarios en el 2016. Sin embargo, el daño de sus órganos ya era irreparable.

Hay que recordar que los problemas se agravaron en el 2012, siendo hospitalizado en Nueva York por 11 días. En el 2013 tuvo que cancelar varios conciertos tras ser internado nuevamente.

En marzo del 2014 tuvo una recaída y canceló nuevamente una presentación, esta vez en el Ultra Music Festival de Miami. Es aquí cuando cayó en cuenta que no solo tenía problemas de páncreas, sino de su apéndice. Es por ello que se le tuvo que extraer este órgano, además de la vesícula biliar.

“Desde mi operación, he estado yendo y viniendo. Estaba perdiendo peso y necesitaba tomarme un tiempo”, dijo cuando decidió retirarse.

“(Cuando me operaron) me tomé un mes, pero realmente no fue así. Estaba en el estudio de grabación por 12 horas al día y luego volví directo a los tours. Es difícil decir no en esta industria. Quieres hacerlo todo y estar en todos lados”, confesó.