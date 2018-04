Difunden video que muestra que Tristan Thompson le fue infiel a Khloé Kardashian

A solo una semana de convertirse en madre por primera vez, Khloé Kardashian, atraviesa un momento difícil luego que difundieran un video donde se ve a su pareja Tristan Thompson muy acaramelado con dos mujeres.

En el video que fue difundido por TMZ vemos al jugador de los Cleveland Cavaliers besando y acariciando a dos mujeres que se encontraban junto a él en un bar de la ciudad de Washington D.C.

Según dicho medio, el vídeo fue grabado la noche antes de que los Cleveland Cavaliers jugaran a los Washington Wizards el 7 de octubre de 2017, cuando Kardashian estaba embarazada de tres meses.

Como se recuerda Khloé Kardashian anunció que estaba esperando a su primer bebé en uno de los episodios de Keeping Up With The Kardashians.

Cabe resaltar que Thompson, de 26 años, tiene un hijo de un año de una relación anterior. Su relación con una de las miembros del clan Kardashian comenzó hace casi dos años. Y aparecieron juntos por primera vez en público en septiembre de 2016.