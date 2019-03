Diego Boneta grabó publicidad con Natalie Vértiz y asegura que está ansioso de venir al Perú

El actor del momento en Latinoamérica, Diego Boneta, es el nuevo jale de Paris. Como parte del lanzamiento de la campaña de moda Animal, Paris presentó a Diego Boneta como su nuevo embajador e imagen en Perú.

El comercial ya está causando furor en las redes sociales de Paris y entre las seguidoras del mexicano. En este, Diego Boneta se divierte junto a Natalie Vértiz y Carolina Braedt, dos de los rostros peruanos de la marca.

Con ellas continuará compartiendo cámaras en las próximas campañas de Paris, un lugar que muchos fans quisieran ocupar.

“No me considero un ícono de la moda, pero sí me gusta mucho. Soy bastante clásico con un toque moderno. Tengo bastante claro lo que me gusta”, señaló el protagonista de la serie Luis Miguel.

Además, Paris anunció que Diego podría visitar nuestro país próximamente, aunque con fecha exacta aún por confirmar. “Estoy muy entusiasmado de formar parte de la familia de Paris e ir a Perú para grabar de nuevo con las chicas. Un próximo viaje a Perú me tiene súper emocionado pues nunca he ido”, precisó el actor y cantante.

Finalmente, Diego Boneta se convertirá también en embajador de #Sinbolsaporfavor”, la iniciativa permanente de Paris que busca la reducción del uso de bolsas plásticas en sus tiendas para la preservación del medio ambiente.

“Me encanta la idea. He hecho otros proyectos que tienen que ver con disminuir el uso de plásticos y limpiezas de playas. Se me hace increíble y lo apoyo al 100%”, indicó.