Diana Ross recibirá un premio honorífico en los American Music Awards

La artista estadounidense Diana Ross recibirá un premio honorífico en la próxima edición de los American Music Awards como reconocimiento a su carrera de más de cuatro décadas sobre los escenarios, informó hoy la organización en un comunicado.

“Tengo un sinfín de recuerdos de todos los años que he participado en los American Music Awards”, comentó Diana Ross.

“Estoy muy emocionada de recibir este premio”, agregó la cantante, que se subirá al escenario del teatro Microsoft de Los Ángeles el próximo 19 de noviembre para cantar algunos de sus mayores éxitos.

El premio “American Music Award for Lifetime Achievement”, anteriormente conocido como “American Music Award of Merit”, se entrega a aquellos artistas que han contribuido de forma destacada a la industria musical.

El año pasado se le concedió este galardón al cantante Sting, y en ocasiones anteriores los receptores del trofeo fueron Johnny Cash, Whitney Houston, Janet Jackson, Michael Jackson, Gloria Estefan, Ella Fitzgerald, Billy Joel, Bon Jovi, Annie Lennox, Paul McCartney, Elvis Presley, Prince, Frank Sinatra y Stevie Wonder, entre otros.

El cantante Bruno Mars, con ocho nominaciones, parte como favorito en la 45 edición de los premios American Music Awards, mientras que Luis Fonsi y Daddy Yankee competirán por cuatro premios.

