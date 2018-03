Depeche Mode: conoce el posible setlist de su concierto en el Estadio Nacional de Lima

Los fanáticos peruanos de Depeche Mode se reencontrarán con la Santísima Trinidad del synth-pop, nada menos que Dave Gahan, Martin Gore y Andrew Fletcher. La larga espera no será en vano, ya que se ha revelado el posible setlist de canciones que la banda británica podría interpretar este 18 de marzo en el Estadio Nacional de Lima, en el marco de su gira mundial Global Spirit Tour.

Este último viernes, Depeche Mode se presentó en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, en donde se dieron cita más de 12,000 fanáticos que vibraron en una noche llena de energía bajo la batuta de Dave Gahan, quien no decepcionó con una frenética presentación que duró más de dos horas. Según lo reportado por los medios locales, la noche comenzó con los temas “Going Backwards”, “It’s No Good” y “Barrel of a Gun”.

Otros temas con los que el trío hizo reventar al Parque Bolívar fueron “A Pain That I’m Use To”, en la que Gahan giró con los brazos cubiertos de escarcha. La euforia del público estalló al escuchar los primeros acordes de “Precious”, escrita por Gore para su hija, y se mantuvo con el tema “World In My Eyes”, canción que abre el histórico álbum Violator, editado en 1990.

Más tarde, Martin Gore tomó el micrófono para cantar “Home” e “In Your Room”, con el único acompañamiento de su piano, para en seguida levantar al público con el grito de su canción “Where’s The Revolution”. “Everything Counts” del álbum Construction Time Again abrió una tanda de clásicos en la que estuvo “Stripped” y el himno de Depeche Mode, “Enjoy The Silence”, a la que siguió “Never Let Me Down Again”.

El público siempre reclamará los grandes clásicos de su banda favorita. En el caso de Depeche Mode, ellos guardarían su canción más aclamada para el final. Pero antes vino “Strangelove” en la voz de Martin Gore, “Walking in My Shoes” y “A Question of Time”. “Personal Jesus” fue el gran cierre de la noche.

La presentación de Depeche Mode en Bogotá nos da una idea clara de lo que será la presentación de la banda en nuestra capital. Cada vez más cerca a nuestro país, Gahan, Gore y Fletcher se presentarán este 18 de marzo en el Estadio Nacional de Lima, en el que será el más grande concierto synth-pop del año.

Conoce aquí el setlist completo de Depeche Mode en Bogotá:

1. Going Backwards

2. It’s No Good

3. Barrel of a Gun

4. A Pain That I’m Used To

5. Useless

6. Precious

7. World in My Eyes

8. Cover Me

9. Home

10. In Your Room

11. Where’s the Revolution

12. Everything Counts

13. Stripped

14. Enjoy the Silence

15. Never Let Me Down Again

16. Strangelove

17. Walking in My Shoes

18. A Question of Time

19. Personal Jesus