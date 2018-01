Demi Lovato y sus fotos en leggins deportivos que encienden Instagram

Demi Lovato no solo encanta con su talento sobre los escenarios, también lo hace en las redes sociales. La cantante ha convertido Instagram en su mejor vitrina y sus fans son los más felices con cada una de sus publicaciones.

Y es que no hay fotografía de Demi Lovato que no pase desapercibida, pues la intérprete de “Let it go” se ha encargado de siempre lucir muy sensual para sus seguidores.

Si bien hay veces en las que se luce en topless o con sugerentes prendas, en otras ocasiones no necesita mostrar más de la cuenta para llevarse los halagos de sus fans. Prueba de ello son sus fotos en leggins deportivos, prenda que resalta muy bien su esbelta silueta.

Demi Lovato tiene más de 65 millones de fanáticos en Instagram, red social en la que no solo publica fotografías sino también videos con los que eleva la temperatura.¡Talentosa y cautivadora!

¡Mira la siguiente galería!

Feeling pretty in pink @fabletics @fableticseu Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el Ene 11, 2018 at 2:13 PST

Datos claves de Demi Lovato

Demi Lovato nació en Albuquerque, Nuevo México – Estados Unidos, el 20 de agosto de 1992.