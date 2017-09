Demi Lovato y el mini vestido negro que causa furor en Instagram

Demi Lovato no deja de sorprender a sus fanáticos al compartir una serie de fotografías donde luce despampanante. A través de su cuenta de Instagram la cantante derrochó sensualidad al mostrar su corto y ceñido vestido negro.

Con el cabello suelto y posando muy sexy, Demi Lovato demostró que ya es toda una mujer, capaz de despertar los suspiros más intensos de sus fieles fanáticos.

Hace poco, Demi Lovato brindó unas cortas declaraciones en en la actividad Saturday at the Brent Shapiro Foundation for Drug Prevention Summer Spectacular, donde habló de su constante lucha para seguir manteniéndose firme y no recaer en sus vicios.

“Voy a un terapeuta dos veces a la semana. Me aseguro de llevar mis medicamentos, voy a reuniones de Alcohólicos Anónimos (AA) y hago lo que puedo en el gimnasio como una prioridad”, expresó.

No cabe duda que Demi Lovato sigue trabajando en su área personal para vencer poco a poco sus problemas de adicción. “Un día a la vez” es lo que se repite al empezar cada mañana.