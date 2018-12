Demi Lovato entre el top 10 de las artistas más seguidas de Spotify pese a su ausencia musical

La cantante Demi Lovato tuvo un año bastante difícil tras la sobredosis que casi le cuesta la vida en julio. Después de eso, muchos de sus seguidores se preguntaron si era el fin de su carrera musical. Hoy, cinco meses después, la respuesta ha sorprendido a todos.

Cuando se pensaba que la carrera musical de Demi Lovato estaba en declive, ya que tras su hospitalización y su terapia tuvo que dejar de hacer música, el interés de su público no decayó y siguió generando tráfico en Spotify.

En un nuevo conteo realizado por la plataforma, Demi Lovato se ubica entre el top 10 de artistas femeninas con más seguidores en la historia de Spotify. La artista se ubica en el noveno lugar con más de 12 millones de seguidores.

Demi Lovato — 2018:



• #1 searched musician in the world

• #1 searched musician in the US

• #1 searched person in the US

• #2 most searched person in the world

• #1 UK Charts

• Biggest song on Shazam

• 2 year-end lists

• 1B streams on Spotify

• Grammy Nominated pic.twitter.com/gefK22U0Qy