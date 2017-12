Las celebridades se despiden del 2017 con emotivos mensajes en Instagram

A pocas horas de que finalice el 2017, Demi Lovato, Katy Perry, Kim Kardashian, Carmen Villalobos, Fernanda Castillo y Becky G usaron sus redes sociales para mostrar cómo se están despidiendo del “año viejo”.

Becky G realizó un collage con las fotos que marcaron un antes y un después en su carrera profesional y en su vida personal.

“¡Qué año! 2017 fue un año de crecimiento dentro de mi carrera y dentro de mí. He sido muy bendecida por cada momento. Estoy agradecido por el amor y el apoyo de mi familia, amigos, equipo, la comunidad y mis Beasters. Gracias por los recuerdos inolvidables. No puedo esperar para tomar 2018”, fue el mensaje con el que Becky G acompañó la imagen que publicó en Instagram.

Fernanda Castillo también optó por realizar un collage, donde no podía faltar fotos de “Mónica Robles”, el personaje al que le dio vida en Sin senos sí hay paraíso.

“Mi 2017 fue una montaña rusa y probablemente el año en que más he crecido en la vida. Me probé a mí misma, me enseñe a hacer el ridículo, aprendí a aceptar lo que no podia cambiar, me volví loca, me defendí como una leona , hice corajes hasta llorar y lloré adioses desde el alma , exploté en ficción y en la realidad (…) Te deseo, a ti que me lees , que este 2018 llegue lleno de lo más importante : Salud, amor verdadero en todas sus versiones , consciencia y agradecimiento. Para que puedas decir como yo “Ahí viene mi año”, escribió la actriz.

Kim Kardashian publicó una foto donde aparece al lado de sus dos hijos y Kanye West . Y acompañó la imagen con este mensaje: “Felices Fiestas”.

Por su parte, Demi Lovato publicó en Instagram una foto donde la vemos en escenario cantando y escribió: “2018, estoy listo para ti”. Su publicación rápidamente se viralizó y logró alcanzar cerca de un millón de “Me gusta”.

Mientras que Katy Perry difundió una imagen donde se luce al lado de su abuela, ambas tienen un look bastante peculiar y sonríen a la cámara.

Por último, Carmen Villalobos compartió con sus fans una foto donde la vemos posando en un sexy bikini y escribió: “Siempre hay que dar gracias por las cosas que suceden en nuestras vidas. Por las cosas buenas porque son bendiciones y por las cosas no tan buenas porque de ellas aprendemos”.