Demi Lovato impactó en los American Music Awards con este sensual escote

Demi Lovato llegó a la gala de los American Music Awards con un sensual escote que dejó sorprendidos a sus miles de fans. La bella joven lució glamourosa con un vestido negro que dejaba lucir sus pronunciadas caderas.

Sin duda todo un deleite para sus seguidores. La talentosa artista brilla en cada paso que da y esta noche, no cabe duda, que es la suya.

Demi Lovato interpretó en esta oportunidad la canción “Sorry Not Sorry”, la cual ya había anunciado durante la alfombra roja.

I'm feelin' like a ten, the best I've ever been after @ddlovato's performance #DEMIxAMAspic.twitter.com/sdyxk1DsvU

