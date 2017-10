Demi Lovato elevó la temperatura en Instagram con estos escotes de infarto

Demi Lovato no deja de sorprender a sus seguidores con cada fotografía que comparte en su cuenta de Instagram. La bella artista sabe perfectamente bien cómo cautivar las pupilas de sus fans.

Hace poco, Demi Lovato concedió una entrevista donde contó cómo enfrenta sus problemas, dándole una lección a todos sus fieles fanáticos. A pesar de sus dificultades, la intérprete siempre asegura salir airosa.

La verdad es que no estoy harta de mi condición, ni mucho menos, estoy orgullosa de ser bipolar y de poder concienciar a la gente sobre lo que implica. Ser bipolar es simple y llanamente un trastorno que afecta a tu estado de ánimo, y tengo que lidiar con episodios esporádicos y con las diferentes fases que tiene este problema. Pero creo que es importante utilizar mi voz para ayudar a otros, y me siento orgullosa de hacerlo”, aseguraba recientemente al diario Metro.

Como se recuerda en más de una ocasión, Demi Lovato ha tenido problemas no solo en sus adicciones, también los ha tenido con la alimentación que la han llevado a tener largas terapias para superar estos inconvenientes.

“Es importante ser sincera sobre lo que te atormenta y esa actitud siempre ha sido parte de mi propia naturaleza. He tenido la suerte de crecer en una familia de gente brutalmente honesta que no me hubiera permitido encerrarme en mí misma. Son personas que siempre me han hecho ver la realidad tal como es y que me han ayudado a mantener los pies en el suelo”, indicó.