Demi Lovato causa revuelo tras protagonizar candentes escenas y besar en la boca a otra mujer

Demi Lovato causó revuelo en su último concierto tras protagonizar candentes escenas con la cantante Kehlani en pleno escenario. La cantante no solo le hizo sensuales movimientos a su compañera, sino también se dio un beso en la boca.

Esto ante la sorpresa de sus seguidores, quienes inmortalizaron el momento en videos que ya vienen circulando en las redes sociales. Es así como Demi Lovato cerró su gira “Tell Me You Love Me” por Estados Unidos.

En este show, Kehlani ingresó al escenario, abrazó por detrás a la actriz y enseguida ambas se dieron un beso provocativo en los labios. Acto seguido, Demi Lovato empujó a su compañera hacia la cama, se sentó sobre ella y no dudó en bailarle mientras cantaba “Cool for the summer”.

“Verdaderamente muy agradecida de haber tenido esta mujer extremadamente especial, talentosa y divertida como nadie en este tour conmigo. Fue una noche increíblemente divertida, sexy y loca que nunca olvidaré”, escribió Demi Lovato a través de su cuenta de Instagram.

Kehlani, por su parte, señaló que presentarse con Demi Lovato fue como cumplir un sueño.

“Era un sueño hacer esta gira contigo. Verte cada noche fue una experiencia de aprendizaje y siempre tendrás apoyo y una fan en mi. Esta noche, tus bailarines me incitaron a [besarte], pero cualquiera que no tomara esta oportunidad de saltar en esa maldita cama y tomarte de la cara sería un estúpido. Te amo y te aprecio, hermosa. Saludos, más vida y éxito en el resto de este tour” escribió.