Danny DeVito se sumará al elenco de la secuela de "Jumanji"

El veterano actor estadounidense Danny DeVito sigue vigente y ahora se sumará a una de las propuestas más ambiciosas de Sony Pictures, Jumanji: Welcome to the Jungle, cinta protagonizada por Dwayne ‘La Roca’ Johnson.

El intérprete se sumará a un reparto de lujo junto a grandes actores como Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan, según confirmó el portal Variety.

Sobre su rol en la película se sabe poco; sin embargo, trascendió que tendría gran importancia en la historia y no es para menos tratándose de Danny DeVito, quien sumará su experiencia a la cinta.

Además, trascendió que el actor tiene un acuerdo firmado con **Disney **para también formar parte de la nueva película de Dumbo, dirigida por Tim Burton, y otro de los remakes que se preparan para este 2019.

Asimismo, la actriz y cantante Awkwafina también formará parte del reparto de esta secuela, pero aún no hay detalles de su papel. Solo se sabe que el protagonista, Dwayne Johnson, le dio la bienvenida a través de su Instagram.

“Jumanji: Welcome to the Jungle” es la cinta que busca rendir homenaje al film protagonizado por Robin Williams en 1995, cinta que se volvió un hito del cine.