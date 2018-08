Daniel Craig anuncia que Danny Boyle ya no dirigirá la nueva película de James Bond

Danny Boyle renunció a seguir siendo el director de ‘Bond 25’, la próxima película del legendario agente 007 cuyo estreno está previsto para noviembre de 2019.

La noticia se dio a conocer este martes en la cuenta oficial de Twitter de la cinta, a través de un corto comunicado firmado por los productores de la cinta y el protagonista, Daniel Craig.

“Michael G. Wilson, Barbara Broccoli y Daniel Craig anunciaron hoy que debido a diferencias creativas, Danny Boyle decidió no seguir dirigiendo Bond 25”, dice la publicación.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig today announced that due to creative differences Danny Boyle has decided to no longer direct Bond 25.