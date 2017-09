Criss Angel y el inapropiado comentario que deja mal parada a Belinda

Criss Angel sorprendió a sus seguidores al compartir un inusual mensaje en su cuenta de Twitter. El ilusionista no dudó en despotricar contra su expareja, Belinda.

Este tuit se originó, luego que Belinda fuera vinculada con el atleta olímpico Rommel Pacheco. Ante esta noticia, el conocido mago envió un contundente mensaje.

“Espero que tenga mucho dinero y su propio detector de mentiras”, escribió Criss Angel, confirmando que su noviazgo con Belinda no se acabó en buenos términos.

Recordemos que hace unos días Criss Angel compartió con todos sus seguidores la noticia de su ruptura sentimental. Sin embargo, lo que llamó mucho la atención es que el famoso mago la tildara de “maestra del engaño”.

Como se deduce en este explicito mensaje, el ilusionista no solo acusa a Belinda de engañarlo, sino de ser una “mujer interesada que solo le busca el dinero”.

Hope he has a lot of money and a owns a lie detector https://t.co/uRxbJ6RGnb