Famosos expresan su conmoción en redes sociales tras el atentado en Las Vegas

¡Las Vegas está de luto! Tras el atentado contra esta ciudad, artistas como Criss Angel, Taylor Swift, Mariah Carey, entre otros, han mostrado su conmoción tras este terrible suceso que cobró 58 vidas.

A través de Twitter, decenas de artistas, sobre todo seguidores de la música country se manifestaron y rechazaron rotúndamente este tipo de ataque terrorista. No cabe duda que ahora más que nunca, cantantes, actores y autoridades le dicen ¡NO! a los actos terroristas.

Este terrible suceso se realizó durante un recital del cantante de country, Jason Aldean. Se estaba celebrando el festival de música “Route 91. Harvest” cuando un sujeto se puso a disparar indiscriminadamente desde lo alto de un edificio.

Praying for all the innocent victims and their families in Las Vegas – Céline xx… #LasVegas

Horrified to hear about the shooting in #LasVegas. My thoughts are with the victims and their families. Praying for everyone's safety