Criss Angel fue acusado de serle infiel a Belinda y explotó así en las redes

Criss Angel fue acusado de haberle sido infiel a Belinda con unas guapas argentinas, entre ellas a Karina Jelinek, relacionada sentimentalmente con los divos Cristian Castro y Luis Miguel.

El mago no tardó en defenderse de las acusaciones y respondió de forma contundente a través de su cuenta de Twitter.

“¿Es en serio? Sé que no pueden respaldar ninguna de tus acusaciones. No existen. En manos de mis abogados #NoticiasFalsas. Más cosas por venir”, escribió el ilusionista en la red social.

“La verdad nos hará libres, como magia esa historia se acabó”, añadió la pareja de Belinda.

The truth will set you free! Like magic that story is gone… https://t.co/BYiVTMv8sU

Performed for 20,000 people in #Argentina now apparently I'm in a relationship with everyone I took a picture with #FakeNews https://t.co/OjAMDeWl2M