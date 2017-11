Conoce a Johanna Fadul, la sexy 'Daniela Barrera' de Sin senos sí hay paraíso

No cabe duda que la serie Sin senos sí hay paraíso es una gran pantalla para reconocer a grandes talentos en la actuación, este es el caso de la actriz colombiana, Johanna Fadul, quien interpreta a ‘Daniela Barrera’, hija de ‘La Diabla’ (Majida Issa).

En una entrevista concedida para People en Español, la protagonista de este programa de Telemundo, señaló que se siente muy contenta por el cariño que recibe de sus seguidores en sus redes sociales.

Asimismo, señaló que no es fácil realizar su papel de “mala”, pero es consciente que su personaje gusta y es aceptado por el público.

“Cuando las cosas se hacen con amor así mismo resultan; de todos modos sí es un efecto muy extraño porque lo normal es que la gente me odie, pero también gracias a las redes sociales donde nos permitimos mostrarnos un poco más como somos en la vida real, es donde he tenido la oportunidad de que la gente vea quien soy, porque hay personas que no diferencian entre un personaje y el actor”, explicó Johanna Fadul.

“Al comienzo de la primera temporada me costó porque ‘Daniela’ y yo somos totalmente opuestas. Yo no soy tan exhibicionista y lanzada como ella. Soy incapaz de tratar mal a alguien y montarme en ese rol fue un proceso fuerte, pero claramente ya lo manejo muy bien y no me afecta”, agregó.

Antes de culminar esta entrevista, Johanna Fadul aseguró que su vida no ha cambiado mucho y que se siente más activa por las diversas grabaciones que tiene que realizar.

“Tengo una responsabilidad con quienes me siguen porque directa o indirectamente me he convertido en un modelo a seguir y ya al salir a la calle es inevitable pasar desapercibida (risas), pero todo esto hace parte de mi trabajo y soy feliz y aún más porque lo que más recibo es cariño de la gente. Nada se compara con el placer de que a la gente le guste lo que haces”, indicó.