Conoce Francia Raisa, la mujer que cambió el destino de Selena Gomez

Francia Raisa, actriz norteamericana de orígenes hondureños y mexicanos, es la mejor amiga de Selena Gomez. Y hoy está en boca de todos luego del gran gesto de amor que ha tenido con la cantante al donarle de forma totalmente desinteresada uno de sus riñones.

La noticia fue dada por la propia Selena Gomez a través de su Instagram, donde compartió una serie de fotos junto a un extenso texto donde tuvo palabras de agradecimiento para su amiga Francia Raisa, quien le hizo uno de los mejores regalos al darle uno de sus riñones, órgano vital para su lucha contra el lupus.

Es así como la muestra de amor, sacrificio y lealtad de Francia Raisa hacía Selena Gomez ha convido a muchos en las redes sociales y ha demostrado que la verdadera amistad sí existe.

Francia Raisa es una actriz que se hizo conocida por su participación en Bring It On: All or Nothing, donde da vida a Leti una animadora latina. También es embajadora de Unlikely Heroes, una iniciativa que pretende concienciar sobre la trata de personas.

Ambas artistas se hicieron amigas luego de participar en el videoclip de la canción Everybody knows, que salió a la luz en 2013, de Dustin Tavella. Tanto Francia Raisa como Selena Gomez han usado sus redes sociales para presumir su amistad y en más de una ocasión se han dedicado bonitas palabras.