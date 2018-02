Conoce a Bebe Rexha, la cantante estadounidense que abrirá el show de Katy Perry en Lima

Bleta Rexha, más conocida como Bebe Rexha, es neoyorkina que comenzó su carrera en el 2010. Además de cantar y lograr éxitos tales como “In theName of Love” y “I Got You”, ha compuesto canciones para Selena Gomez, Eminem y ha hecho duetos con estrellas como Pitbull y Louis de OneDirection.

Recientemente estuvo por México abriendo los cuatro shows de Bruno Mars con su nuevo tema ‘Meant to be’ que ocupa el puesto número once en el Billboard.

En esta ocasión, Bebe Rexha a llega como invitada especial para el concierto de Katy Perry en Lima, noticia que sorprendió a más de uno.

“Soy una persona con mucha energía, honesta, no me da miedo ser quien soy. Me considero muy ruidosa y música es igual. Canto sobre cosas reales, aceptarte, quererte, trato de poner cosas que me pasan en mis canciones, ya sea amor, una ruptura, amistades, lecciones que he aprendido en mi vida”, indicó la cantante.

También asegura que sus canciones tienen girlpower. “Mi mamá me enseñó a ser muy independiente y fuerte, y sin temor a decir algo, y creo que mis canciones tienen un mensaje así para las mujeres”, enfatizó Bebe Rexha.

La superestrella del pop, Katy Perry se acerca a Lima con su tour ‘Witness’ y tiene como invitada especial a Bebe Rexha.

La cita es el 21 de marzo en el Jockey Club (Parcela H). Las entradas para el esperado concierto están a la venta en Teleticket de Wong y Metro con un 15% de descuento con tarjetas Interbank.