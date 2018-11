Claudio Pizarro y los consejos para los jóvenes que quieren ser futbolistas profesionales

Claudio Pizarro es una voz que se puede catalogar como autorizada para dar consejos a los jóvenes futbolistas que buscan convertirse en profesionales. A sus 40 años, el peruano continúa vigente en la Bundesliga con camiseta del Werder Bremen, algo de los cuales muchos no pueden jactarse.

De hecho, Claudio Pizarro se ha hecho un nombre a nivel internacional por su exitosa carrera. Y este viernes, el Werder Bremen, aprovechando la categoría del ‘Bombardero de los Andes’, compartió un video en el que el delantero brinda algunas recomendaciones.

“Que trabajen mucho y estén listos para la oportunidad. Es la experiencia que he aprendido y que tal vez daría a los demás. Es prácticamente lo mismo: estar preparado para la oportunidad. No decaer cuando uno no juega. Porque a veces uno no está jugando y se deja llevar por no entrenar bien”, afirmó Claudio Pizarro.

Pizarro, quien se recuperó de una lesión muscular y está disponible para el choque contra el Friburgo, recalcó: “Si no haces ese entrenamiento bueno o no estás preparado para tu oportunidad, las cosas no van a salir bien. Entonces, es importante que uno esté preparado”.