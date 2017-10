Las chicas de Fifth Harmony encendieron los Latin American Music Awards

¡El gran día llegó! La gala de los Latin American Music Awards 2017 se celebra en el Dolby Theatre en Hollywood, California, donde se galardona a lo mejor de la música latina.

Así es, grandes estrellas de la industria musical se hicieron presente en esta fiesta musical, donde las mujeres se encargaron de embellecer la alfombra morada con sus atuendos de gala.

Pero sin duda las que llamaron más la atención fueron las chicas de” Fifth Harmony”:http://peru.com/noticias-de-fifth-harmony-201202, quienes acapararon las miradas de toda la prensa internacional por su imponente estilo.

FOTO | Fifth Harmony no tapete roxo do #LatinAMAs (via @headlineplanet) #FifthHarmonyLatinAMAs pic.twitter.com/VYqXyipobX