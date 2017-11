Chayanne estrenó el tema "Choka Choka" y ese mismo día chocó su auto

Chayanne acaba de estrenar su nuevo tema musical “Choka Choka”, la felicidad por este gran logro inundaba al puertorriqueño, sin embargo, ese día mismo día choco su auto causando grandes daños materiales.

Al salir de su casa en Miami para promocionar en la radio y la televisión su nuevo trabajo, un autobús impactó por detrás el Bentley de Chayanne, mientras esperaban la luz verde en la carretera US 1.

Sin embargo, esto no fue todo, cuando el conductor del otro vehículo se bajó, lo confundió con Ricky Martin, causando el asombro y las risas del artista. “Le dije: No, yo no soy el ‘Livin la vida loca’, yo soy ‘El torero’”, contó muy sonriente a People en español.

Lejos de este mal rato y la inolvidable anécdota, Chayanne se encuentra muy contento por esta canción y por el cariño de todos sus fanáticos que no dejan de enviarle felicitaciones y mensajes asertivos.