Charlie Sheen celebra en Twitter un año sobrio

La ex estrella de televisión Charlie Sheen, quien ha tenido una historia problemática por su adicción a las drogas y al alcohol, reveló el 11 de diciembre a través de Twitter que se encuentra en un proceso de recuperación y que lleva un año sobrio.

El actor estadounidense publicó en Twitter una imagen de una moneda negra con dorado de Alcohólicos Anónimos, un recuerdo físico que marca su progreso con respecto a sus adicciones.

“¡Así que esto sucedió ayer! Un Momento fabuloso, en mi renovado viaje #Totalmenteenfocado”, escribió Charlie Sheen en Twitter.

El actor de 53 años ha luchado contra sus adicciones a lo largo de los años, la cual se destacó tras sus crisis y despido de “Two and a Half Men”, serie en la que interpretó a Charlie Harper y con la cual ganó un premio ALMA, tres nominaciones a los premios Emmy, dos nominaciones a los Globos de Oro y un record Guinness por “Mejor actor de televisión pagado por episodio”.

Charlie Sheen reveló que estuvo sobrio 11 años, pero que retomó las drogas y el alcohol cuando se enteró su diagnóstico de VIH en el 2012; el artista hizo pública la noticia que es seropositivo en el 2015.

Charlie Sheen pasó la mayor parte del 2016 fuera del centro de atención y si bien no está claro si sufrió una recaída desde entonces, el actor se mantiene alejado del alcohol y las drogas desde el año pasado.

so,

THIS

happened

yesterday!



a fabulous

moment,

in my

renewed journey.



❤️©️❤️#TotallyFocusedpic.twitter.com/400dpF1ytg