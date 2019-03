"Caso cerrado": Ana María Polo comparte conmovedora historia para concientizar sobre el cáncer de mama

Tras iniciar las grabaciones de la nueva temporada de Caso cerrado, Ana María Polo reveló en uno de los episodios que hace unas semanas se asustó cuando los médicos le encontraron “una masa sospechosa” durante una mamografía.

“Estaba en un estado que no les puedo explicar, estaba muertecita de miedo”, señaló Ana María Polo a sus seguidores de “Caso cerrado”.

La conductora de origen cubano, Ana María Polo, reveló que, tras hacerse la mamografía, los médicos le dijeron que tenía que realizarse una biopsia para descartar el cáncer.

El momento que vivió Ana María Polo fue realmente complicado, pues ella relató que padeció de cáncer de mama en 2003 y que pese a todos sus esfuerzos que hizo, la posibilidad de volver a tener la enfermedad le causó mucho temor.

“Yo me hice una mastectomía radical del seno derecho, me quité los ovarios a los cuarenta y pico de años… Hice un sinnúmero de cosas para mantener el estado más positivo de salud sin tener foco de donde se pudiera presentar el cáncer en otras partes del cuerpo. Habiendo pasado por esta trayectoria no les digo lo que sentí”, dijo Ana María Polo.

Afortunadamente los resultados de la biopsia indicaron que no tenía nada de qué preocuparme, pues “la masa sospechosa” era benigna; sin embargo, la presentadora de “Caso cerrado” consideró importante compartir su historia para concientizar a las personas sobre la enfermedad.

“Es importante que nos chequeemos. Yo me toco todas las semanas y nunca me hubiera encontrado esa pequeña masa porque estaba en un lugar que era imposible detectar por tacto. Hay que hacerse los exámenes”, expresó Ana María Polo.