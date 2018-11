“La casa de papel” obtiene el Emmy Internacional a mejor drama

La serie española La Casa de Papel recibió este lunes el premio Emmy Internacional en la categoría de mejor drama durante la celebración de la 46 edición de estos galardones, que reconocen los mejores programas de televisión producidos y emitidos fuera de Estados Unidos.

La serie compitió en su categoría con otras tres ficciones: “Urban myths”, del Reino Unido; “Um contra todos”, de Brasil; e “Inside edge”, de India. “Esta es la última parada de un año increíble y un sueño con el que nunca habíamos soñado”, señaló a EFE el creador de la serie, Álex Pina.

“La serie está funcionando muy bien en todas las latitudes, de norte a sur, en sitios que ni siquiera nos imaginábamos: Arabia Saudí, Turquía, y por supuesto Latinoamérica”, agregó Pina.

The 2018 International Emmy Award for Drama Series goes to @LaCasaDePapelTV produced by @Antena3com@VancouverMed#Spain#iemmysWIN