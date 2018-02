Carolina Miranda encandiló a sus fans con este atrevido y sensual escote

La guapa Carolina Miranda dejó en vilo a sus miles de seguidores que tiene en Instagram tras publicar una foto con un sexy y atrevido escote. Esta vez, la ‘Señora Acero’ mostró todo su encanto y sensualidad en su instantánea, la misma que en poco tiempo alcanzó más de 34 mil ‘Me gusta’.

“Serás feliz me dijo la vida, pero primero te haré fuerte”, fue la frase que Carolina Miranda utilizó para describir la foto.

En la imagen se puede apreciar sus cautivadores ojos celestes e innegable belleza que enamoran a cualquier hombre. Carolina Miranda hace honor a su conocido apelativo de ‘Señora Acero’ y no duda en hacer alarde de sus buenos atributos, los mismos que dejan embelesados a más de uno.

De otro lado, sus ‘fans’ no tardaron en pronunciarse sobre el particular e hicieron hincapié en sus atributos.“Qué linda eres”, “La naturaleza no se midió en tanta belleza que en ti reunió”, “Eres espectacular”, “Realmente eres la señora acero”, “Naciste con una luz natural para encandilar a la gente”, “Qué bonita mirada tienes”, fueron algunos de los cumplidos que le dejaron en la publicación de Carolina Miranda.

Desde que la ‘Señora Acero’, serie de Telemundo, obtuvo el horario estelar, Carolina Miranda ha recibido todo el cariño y respaldo de sus seguidores, quienes no dejan de felicitarla por su buen desempeño en la famosa historia.