Carmen Villalobos desea un buen día a sus fans presumiendo su “derrier”

Carmen Villalobos siempre sabe cómo sorprender a sus fans de las redes sociales. Esta vez la colombiana subió una sugerente foto donde presumió su “derrier” y alborotó a todos sus fanáticos.

La imagen compartida por Carmen Villalobos en su cuenta oficial de Instagram logró tener más 130 mil “me gusta” en solo una hora y un sinfín de comentarios halagadores.

“Yo emparejando el bronceado y zas el paparazi de Sebastian que toma la foto. Pasen un lindo domingo mi gente bella”, fue la leyenda que acompañó a la foto publicada por la protagonista de Sin tetas sí hay paraíso.

“Bella. Yo quiero ese cuerpazo”, “Que bárbara, sexy y encantadora”, “Gracias, gracias has alegrado este domingo”, “No vale, eso no se hace , espero no me dé un infarto”, “El mejor paisaje que he visto en este nuevo año”, fueron algunos de los comentarios de sus fans.

Carmen Villalobos tiene en claro que Instagram es su segunda mejor vitrina, después de la pantalla chica, y no deja de cautivar a fans con sugerentes fotografías que comparte.

Sea la prenda que use la protagonista de “Sin tetas sí hay paraíso” siempre logra resaltar sus perfectas medidas. ¡Mira la galería que hemos preparado para ti!