Carlos Gascón reveló cuánto le chocó tras convertirse en Karla Sofía

El actor español Carlos Gascón brindó una extensa entrevista a ‘Ventaneando’, programa de TV Azteca, donde contó cómo reaccionaron sus seres queridos tras transformarse en Karla Sofía.

“Ha sido un sufrimiento constante para mi durante todo este proceso, que continúa y sigue. De ahí viene este libro, de un dolor y de intentar llevar un mensaje a una persona en concreto, pero – creo – que no ha llegado esa persona y sí ha causado algo diferente de lo que yo creía que iba a pasar”, contó Carlos Gascón, estrella de ‘El señor de los cielos’.

Asimismo, contó qué dijeron sus padres tras contarle que quería ser transexual.

“Fenomenal. Mis padres siempre han visto como algo extraño, alguien que hace cosas raras. Pero cuando le dije a mi madre que iba hacer esto (el de cambiarme de sexo), me dijo: te creo. Ella ahora me presume con sus amigas”, dijo Karla Sofía.

Sin embargo, no todos respondieron de la misma manera, pues la madre de su hija de 8 años le dejó muy dolido.

“La reacción que más me dolió fue de la persona con quien compartí mi vida, que me dijo: Yo quiero que a mis hijos les recoja su padre y no una persona como tú”, dijo la hoy actriz, quien reveló que tiene una buena relación con su hija .

“Cada vez que recuerdo esa frase y me veo que voy al colegio de mi hija a recogerla, ella viene corriendo a darme un beso y abrazarme, digo: “jódete”. Los niños son una maravilla, no tienen prejuicios de ninguna clase, son los padres que te van inculcando”, comentó.

El actor español llegó al programa para promocionar su libro “Karsia. Una historia extraordinaria”.