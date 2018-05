Cardi B toma esta drástica decisión tras recibir insultos de esta reconocida rapera

Cardi B cerró su cuenta de Instagram tras recibir fuertes insultos de parte de la artista Azealia Banks. La estadounidense no toleró la actitud de la rapera y tomó la decisión de cerrar sus redes sociales.

La indignación de la cantante Cardi B llegó al punto de no sólo deja de existir en Instagram, también de proteger su cuenta de Twitter para que nadie pueda ver sus antiguas publicaciones por precaución.

Todo esto se inició cuando la rapera Azealia Banks durante una entrevista en el programa de radio “The Breakfast Club”, señaló que Cardi B era “una rata sin talento”, “caricatura de mujer negra”, “analfabeta”, entre otros peyorativos que indudablemente afectó a la cantante.

Azealia Banks dejó entrever que las canciones de Cardi B no representaban a las “mujeres negra” como en un tiempo lo realizó Beyoncé al lanzar su álbum Lemonade en 2016.

“La conversación en torno a la cultura de las mujeres negras llegó a su punto más alto. Había una conversación realmente inteligente ocurriendo a nivel nacional y todo de repente cambió y entonces todo fue como Cardi B”, indicó Azealia Banks.

Tras esta situación, Cardi B no se quedó callada y antes de cerrar su cuenta de Instagram, no dudó en mandar un fuerte mensaje a la rapera, indicándole que gracias a sus fans ella ha podido resaltar en el mundo de la música.

“La diferencia entre tú y yo es que yo nunca he pretendido ser algo que no soy. He llegado a donde estoy siendo yo misma y manteniéndome fiel a eso… Me voy del vecindario. Hablo como hablo y soy quien soy. Yo no elegí ser famosa, ¡la gente me escogió a mí! La gente me siguió en Instagram y la gente me dio una plataforma para presentar mi talento”, expresó Cardi B.