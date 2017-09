Camila Cabello y los tops más sensuales que encendieron Instagram

Camila Cabello sí que sabe cómo conquistar a sus seguidores y estas fotografías que comparte en sus redes sociales lo demuestran. A través de su cuenta de Instagram, la cantante demostró que es una “sex symbol” con estas instantáneas de infarto.

No cabe duda que desde que Camila Cabello emprendió su camino como solista, ha demostrado tener mucha disciplina y sobre todo perseverancia para lograr los éxitos que esta alcanzando.

Recordemos que como solista, Camila Cabello lanzó en noviembre de 2015, un dúo con el cantante canadiense Shawn Mendes titulado ‘I Know What You Did Last Summer’. La canción alcanzó el número veinte en los EE.UU y el número dieciocho en Canadá.

No cabe duda de que cuando Camila Cabello se propone a algo, lo hace muy bien, de tal manera sus millones de seguidores no dejen de respaldarla y brindarle todo el cariño.

Una publicación compartida de camila (@camila_cabello) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 12:45 PDT