Luego que Fifth Harmony hiciera una polémica presentación en los MTVVMAs, en donde una supuesta “Camila Cabello”: sorprendió a sus fans tras darle este duro calificativo a Fifth Harmony caía del escenario, la cantante no dudó en calificar este gesto como “mezquino”.

Camilla Cabello acaba de sacar su primer disco en solitario. Es en esta presentación, donde la cantante y exintegrante de Fifth Harmony refirió a este tema.

Como se recuerda, el pasado agosto, Fifth Harmony se presentó en los MTV Video Music Awards 2017, donde causó revuelo con su presentación. Al iniciar su canción, la silueta situada en el centro caía hacia atrás. Un gesto que simulaba la salida del grupo de la cantante cubana.

“No me lo esperaba. No estaba preparada, especialmente porque en ese momento prácticamente acababa de irme. Estaba como ‘¿Qué? ¿Por qué?’. ¡No lo entendía! En mi opinión, es algo mezquino”, señaló Camila Cabello para The New York Times.

Camila Cabello indicó que está enfocada en su carrera. “He tenido que dejar espacio para que las cosas buenas aparezcan en mi vida. No me gusta quedarme en el pasado, especialmente cuando ocurren cosas así”, acotó.