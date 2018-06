Camila Cabello sorprende a mexicanos con este anuncio

La cantante Camila Cabello, exintegrante de Fifth Harmony, anunció que incluirá a México en su gira “Never Be the Same Tour”, que incluirá a tres de las principales ciudades del país Azteca el septiembre próximo.

Después de cuatro años en su antigua agrupación, la cantante comenzó su carrera como solista, y ahora realizará su primera gira por la tierra de los Maya, donde recibió Disco de Oro, indicó un comunicado.

Luego de alcanzar el éxito como solista, gracias a su tema “Havana” del álbum “Camila”, la cantante cubana-estadounidense presentará su show en Guadalajara, Monterey y Ciudad de México.

El tema “Havana” logró posicionarse en el primer puesto del Billboard Hot 100 en Estados Unidos, y en varios países incluyendo Canadá, Australia y el Reino Unido.

Su primera parada será el 24 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la capital mexicana; al siguiente día se presentará en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el día 27 estará en el Auditorio Citibanamex de Monterrey.

La venta general para estos conciertos, en los cuales Camila Cabello interpretará para sus fans mexicanos temas como “Havana” y su nuevo sencillo “Never be the same”, comenzarán el próximo 13 de junio.

La preventa para sus espectáculos en el Palacio de los Deportes será el 11 y 12 de junio, y la venta general iniciaría el siguiente 13 del presente a través de Ticketmaster.